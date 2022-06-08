POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, 28.Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. EGM bünyesinde polis olarak görev almak isteyen adayların mülakat sonuçları 8 bin adayın gündeminde yer alıyor. POMEM mülakat sonuçları için gözünü pa.edu adresinde yer alacak polislik sonuçları açıklamasına çeviren adaylar geri sayımı sürdürüyordu. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 28.Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı
28.Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
POMEM sonuçlarının Mayıs-Haziran aylarında açıklanması öngörülüyor. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.
Mülakat sonuçları açıklandığında adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı sitesinden www.pa.edu.tr adresinden sonuçları öğrenebilecekler.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.