Portakal Çiçeği Karnavalı’nda ‘su korteji’

13 Nisan'nda start alan festivale Turkiye'nin her koşesinden vatandaşlar katıldı. Onceki gun yapılan karnaval kortejine binlerce kişi katıldı. Akşam gercekleşen konserlerde ise vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. Merkez parka kurulan standlar ise festivale katılanlar tarafından buyuk ilgi gordu. Festivalin son gununde ise Seyhan Nehri'nde duzenlenen su kortejinde, kano, paddle board ve kurek takımları ile gondollar yer aldı.Renkli dumanlar kullanılarak gorsel şolen oluşturulan korteji vatandaşlar da nehir kıyısından takip etti. Vatandaşlar fotoğraf ve video cekerek anı olumsuzleştirdi. Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu yıl 12'ncisini duzenledikleri Uluslararası Portakal Ciceği Karnavalında renkli goruntuler oluştuğunu belirterek, " Bu gurur Adana'nındır. Bundan sonra hedefimiz daha buyuk. Bu karnavalı bitirdiğimiz gibi 13. yılın calışmalarına başlıyoruz. Bundan sonraki karnavalda dunyanın butun ulkelerinden cocukların Adana'ya geldiği bir Karnaval hayal ediyoruz. Onumuzdeki surecte bununla ilgili calışmalarımız olacak. Nisan'da Adana'da olmanın guzelliğini anlatmaya odaklanacağız. Sadece bir hafta değil Nisan ayının tamamında Adana'nın gezilmeye değer olduğunu anlatacağız" dedi.