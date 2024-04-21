Portakal Çiçeği Karnavalı’nda su korteji yapıldı

13 Nisan'nda start alan festivale Türkiye'nin her köşesinden vatandaşlar katıldı. Önceki gün karnavalın kortejine binlerce kişi katıldı. Akşam gerçekleşen konserler de ise vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. Merkez parka kurulan standlar ise festivale katılanlar tarafından büyük ilgi gördü.

Festivalin son gününde ise Seyhan Nehri'nde düzenlenen su kortejinde, kano, paddle board ve kürek takımları ile gondollar yer aldı.

Renkli dumanlar kullanılarak görsel şölen oluşturulan korteji vatandaşlar da nehir kıyısından takip etti. Vatandaşlar fotoğraf ve video çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu yıl 12'incisini düzenledikleri Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için ilk günkü heyecanı duyduklarını belirterek "Yola çıkarken düşüncemiz siyaset dışı, kimseyi ötekileştirmeyen, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamak amacındaydık. Bunu başardık. Bu gurur Adana'nındır. Bundan sonra ise hedefimiz daha büyük. Bu karnavalı bitirdiğimiz gibi 13. yılın çalışmalarına başlıyoruz. Bundan sonraki Karnaval'da dünyanın bütün ülkelerinden çocukların Adana'ya geldiği bir Karnaval hayal ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Nisan'da Adana'da olmanın güzelliğini anlatmaya odaklanacağız. Sadece bir hafta değil Nisan ayının tamamında Adana'nın gezilmeye değer olduğunu anlatacağız" dedi.