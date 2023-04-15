Prag’da Türk bayraklı sevince müdahale: Oyuncular formadaki ay yıldızla karşılık verdi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in yarı final maçını ev sahibi USK Praha'ya karşı 78-58 kazanarak, tarihi bir başarıya imza attı.
TÜRK BAYRAĞINA ÇİRKİN MÜDAHALE
Karşılaşmanın ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları galibiyet sevincini taraftarıyla yaşarken, tribünlerden kendilerine Türk bayrağı uzatıldı. Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırmak isteyen oyuncular, sahada çirkin bir tavırla karşı karşıya kaldı.
FORMADAKİ BAYRAĞI ÖPTÜLER
Sahadaki güvenlik görevlisinin müdahalesine rağmen Türk bayrağını alan basketbolcular sonrasında ise organizasyondaki bir başka yetkilinin engellemesiyle karşı karşıya kaldı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları, elinden Türk bayrağının alınmasının üzerine, formalarında yer alan Türk bayrağını göstererek, tepki gösterdi.
"SİZLERLE GURUR DUYUYORUM KIZLAR"
Takıma destek vermek için Çekya'da bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Şanlı Türk bayrağımızı sahaya almadılar ama ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesinin kahraman yıldızları formalarındaki Türk bayrağıyla göğsümüzü kabarttı. Sizlerle gurur duyuyorum kızlar."