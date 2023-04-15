Video Spor Çekya'da Türk Bayrağı hazımsızlığı: Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bayraklı sevincine müdahale kamerada!
Çekya'da Türk Bayrağı hazımsızlığı: Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bayraklı sevincine müdahale kamerada!

Çekya'da Türk Bayrağı hazımsızlığı: Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bayraklı sevincine müdahale kamerada!

15.04.2023 | 08:35

Prag’da ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nin Türk bayraklı sevinci engellendi. Önce güvenlik görevlisi izin vermek istemedi, sonrasında ise organizasyon görevlisi sporcularımızın elinden Türk bayrağını aldı. Oyuncular formalardaki ay-yıldızlı amblemi öperek karşılık verdi.

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in yarı final maçını ev sahibi USK Praha'ya karşı 78-58 kazanarak, tarihi bir başarıya imza attı. Karşılaşmanın ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları galibiyet sevincini taraftarıyla yaşarken, tribünlerden kendilerine Türk bayrağı uzatıldı. Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırmak isteyen oyuncular, sahada çirkin bir tavırla karşı karşıya kaldı. Sahadaki güvenlik görevlisinin müdahalesine rağmen Türk bayrağını alan basketbolcular sonrasında ise organizasyondaki bir başka yetkilinin engellemesiyle karşı karşıya kaldı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları, elinden Türk bayrağının alınmasının üzerine, formalarında yer alan Türk bayrağını göstererek, tepki gösterdi.


ABDULLAH ÖZYİĞİT: SİZLERLE GURUR DUYUYORUM KIZLAR
Takıma destek vermek için Çekya'da bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Şanlı Türk bayrağımızı sahaya almadılar ama ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesinin kahraman yıldızları formalarındaki Türk bayrağıyla göğsümüzü kabarttı. Sizlerle gurur duyuyorum kızlar."

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