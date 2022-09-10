Premier Lig ertelendi mi, bu hafta sonu maç yok mu? Kraliçe 2. Elizabeth ölümü sonrası Premier Lig maçlar iptal mi edildi?

Kraliçe hayatını kaybetti ve 12 gün yas sürecek. Bu sebeple birçok etkinlik iptal edilmiş durumda. En büyük eğlence sektörleri arasında yer alan futbol için de bu soru yöneltiliyor. Premier Lig ertelendi mi, bu hafta sonu maç yok mu? sorusu bu sebeple yöneltiliyor. Peki, Kraliçe 2. Elizabeth ölümü sonrası Premier Lig maçlar iptal mi edildi? İşte detaylar...