Problem okul öncesinde

MilliEğitim Bakanı Mahmut Özer, "Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı" konulu çalıştayda konuştu. Özer, akran zorbalığında problemin okul öncesinde olduğunu söyleyerek, "Okul öncesini, okulun dışındaki parametreleri de dikkate alan sosyal politikalarla desteklediğiniz zaman akademik başarı, akran zorbalığı ve şiddetle ilgili mesafeler alabilme imkânına sahibiz" diye konuştu. Basında haberlerin arttığına dikkat çeken Özer, "Medyada görünürlüğün artması eğitim sistemimizde yaygın akran zorbalığı olduğu anlamına gelmiyor. Böyle bir şey yok" dedi.ANKARA