Haberler Yaşam Haberleri Problem okul öncesinde
Giriş Tarihi: 24.1.2023

Problem okul öncesinde

Problem okul öncesinde
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı" konulu çalıştayda konuştu. Özer, akran zorbalığında problemin okul öncesinde olduğunu söyleyerek, "Okul öncesini, okulun dışındaki parametreleri de dikkate alan sosyal politikalarla desteklediğiniz zaman akademik başarı, akran zorbalığı ve şiddetle ilgili mesafeler alabilme imkânına sahibiz" diye konuştu. Basında haberlerin arttığına dikkat çeken Özer, "Medyada görünürlüğün artması eğitim sistemimizde yaygın akran zorbalığı olduğu anlamına gelmiyor. Böyle bir şey yok" dedi. Burcu ŞEN/ANKARA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: NATO konusunda bizden destek yok!
'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul'da hangi metro hatları açılacak?
Habertürk'ten bilinçli algı operasyonu! 'Karne hediyesi et' yalanında anne tüm gerçeği açıkladı: Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler
EYT’liler önce e-devlet’e girmeli!
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Çok güçlü bağımsız duruşu var
Balıkesir'de 3 doktor anestezi doktorunu hastanelik etti
Üniversiteli gence burs tuzağı
ARKADAŞINA GÖNDER
Problem okul öncesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA