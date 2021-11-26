Prof. Dr. Çalış, TURKOVAC’ın Acil Kullanım Onayı başvurusunu değerlendirdi

Çalış,yaptığı açıklamada, üniversitelerinde geliştirilen TURKOVAC'ın Acil Kullanım Onayı başvurusunun bir an önce sonuçlanmasını umut ettiklerini dile getirdi.

TURKOVAC aşısının tüm insanlık için kullanıma geçmesini temenni eden Çalış, şunları kaydetti:

"Aşımızla ilgili Sayın Sağlık Bakanımız 'Acil kullanım başvurusu yapıldı' dedi, bu bizi çok memnun etti. Biliyorsunuz faz-3 çalışmaları devam etmekteydi TURKOVAC aşımızın, hatta iki kol üzerinden devam etmekteydi. Birinci kolda hiç aşı olmamış gönüllülerde faz-3 çalışması devam ederken, ikinci kolda da iki doz Sinovac aşısı olan gönüllülerimize 3. doz olarak TURKOVAC aşısı yapılması çalışması devam etmekteydi. Bu bağlamda, özellikle iki doz Sinovac üzerine, üçüncü doz TURKOVAC aşısıyla ilgili acil kullanım başvurusu yapıldı. Hatta bununla ilgili bizden bilgiler istendi. Biz de bilgileri hızlı bir şekilde gönderdik. İki haftadır çok yoğun şekilde çalıştık, bu bilgileri Sağlık Bakanlığımızla paylaştık. Bu bizi çok mutlu etti, zaten biz bunu sabırsızlıkla bekliyorduk. İnşallah Acil Kullanım Onayı başvurusu bir an önce sonuçlanır, acil kullanıma geçer."

Üretimle ilgili Sağlık Bakanlığının son 3-4 aydır yoğun çalıştığını vurgulayan Çalış, kendilerinin de özellikle üretim aşamasına yardımcı olduklarını belirtti.