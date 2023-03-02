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Giriş Tarihi: 2.3.2023 13:26

Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli: Arslantepe Höyüğü'nün durumu iyi

Malatya'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün Arslantepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, yaşanan depremlerden sonra Arslantepe'nin durumunun genel olarak iyi olduğunu söyledi.

DHA
Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli: Arslantepe Höyüğü’nün durumu iyi

Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1932 yılında başlayan çalışmaların 3'te 1'i tamamlandı. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanılan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı olan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle Anadolu'daki ilk şehir devletinin yapıları ortaya çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise Arslantepe Arkeolojik Alanı'nın geçici üst çatı örtüsünde toprakların dökülmesiyle çökmeler oluştu. Arslantepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, depremlerin ardından Arslantepe Höyüğü'nde incelemeler yaptı.

Prof. Dr. Restelli, depremden sonra anıtsal binaları ve Arslantepe'yi görmek istediklerini belirterek, "İlk günden höyükle ilgili fotoğraflar geldi. Uzaktan çok farklı görünüyor, beklediğimden çok daha iyi olduğunu gördüm. Çok büyük bir hasar yok. Binalarda tahribat görmedik. Duvar resimleri çok sağlam duruyor. Memnunuz çünkü kazı alanın durumu iyi" diye konuştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'ne uzmanlar tarafından detaylı inceleme yapıldığını ve ciddi bir hasarın olmadığını söyledi.

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Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli: Arslantepe Höyüğü'nün durumu iyi
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