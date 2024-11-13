Prof. Dr. Mehmet Şirik İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı

Geçtiğimiz günlerde Prof. Unvanı alan Şirik, Sağlık bakanlığı tarafından yapılan atama kapsamında Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı.

Atamayla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan; "Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Prof.Dr.Mehmet Şirik hocamızı tebrik ediyor, sağlık camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Önceki dönem İl Sağlık Müdürümüz Sayın Cengiz Yorulmaz'a bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür eder bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." Dedi. Prof. Dr. Mehmet Şirik'e hayırlı olsun dileklerini ileten AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış; "İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Prof.Dr. Mehmet Şirik hocamızı tebrik ediyorum. Hekimlik ve Başhekimlik görevlerindeki özverili ve başarılı çalışmalarından hocamızı biliyor ve tanıyoruz. Sağlık camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Önceki Dönem İl Sağlık Müdürümüz Sn Cengiz Yorulmaz'a bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür eder bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." Şeklinde konuştu.