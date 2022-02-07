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Giriş Tarihi: 7.2.2022 16:42

Prof. Dr Naci Görür'den Gemlik depremi sonrası uyarı: Ciddi bir şekilde stres birikiyor

İHA
Prof. Dr Naci Görür’den Gemlik depremi sonrası uyarı: Ciddi bir şekilde stres birikiyor

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden Gemlik Körfezi’ndeki depremle ilgili açıklama yaparak, “Marmara’nın güney kesimlerinde ciddi şekilde stres birikiyor” dedi.

Dün Bursa Gemlik Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem hakkında Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Naci Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Dün Kapaklı -Armutlu-Yalova'da, Gemlik Körfezi'nde 4,1'lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayınabağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF'ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" diye konuştu.

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Prof. Dr Naci Görür'den Gemlik depremi sonrası uyarı: Ciddi bir şekilde stres birikiyor
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