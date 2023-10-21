Prof. Dr. Ömer Özkan’a TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü

TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü, dünyanın ilk rahim nakli, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakline imza atan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'a verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video mesajında, her yıl sağlık alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarını ödüllendirdiklerini belirterek "Nobel ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismine ithaf edilerek verilen ödül sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Atom bombasını bulan bilim adamlarından Julius Robert Oppenheimer'ın sorumsuzluğu ile hekim sorumluluğunun tekrar çatışma halinde olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hekim, çocukların, hastaların, yaşlıların, barışın tarafındadır, savaşın tarafındakiler bellidir. Bizler için hastanın ırkı, dini, kimliği önemli değildir. Önemli yegâne şey onun insan oluşudur.