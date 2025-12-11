Prof.Dr. Şükrü Ersoy Sındırgı depremini yorumladı: Balıkesir'de daha büyük deprem kapıda mı?

BALIKESİR'DEKİ DEPREM SONRASI EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi. Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, deprem İzmir ve Kütahya gibi bazı illerde de hissedildi.