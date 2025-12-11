Prof.Dr. Şükrü Ersoy Sındırgı depremini yorumladı: Balıkesir'de daha büyük deprem kapıda mı?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.06'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6,97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Balıkesir'in yanı sıra İzmir ve Manisa'dan da hissedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
BALIKESİR'DEKİ DEPREM SONRASI EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi. Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, deprem İzmir ve Kütahya gibi bazı illerde de hissedildi.
DAHA BÜYÜK DEPREM KAPIDA MI?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, "Bu tektonik bir deprem değil. Öyle olsaydı büyük bir ana şok olur, ardından artçılar devam eder ve süreç sonlanırdı. Bunun aylarca hatta bir yıl sürebilecek depremler üretebileceğini söylemiştik. Şimdi de 4.9 büyüklüğünde bir deprem üretti. Büyük ve yıkıcı bir deprem beklemiyorum çünkü bunun volkanik kökenli bir deprem olduğunu düşünüyorum" dedi.
Depremlerin magmatik baskıyla ilişkili olduğunu, yer kabuğunun altındaki sıcak akışların mevcut çatlaklardan yüzeye yönelmesiyle sarsıntıların oluştuğunu belirten Ersoy, mevcut çatlak ve fayların içinden gelen basıncın etkisiyle de sürecin devam edeceğini ifade etti. Diğer depremlere çok benzemediğini, farklı kökenli bir deprem olduğunu vurguladı.
"Normalde bir depremin öncüsü, ana şoku ve artçılarının ardından sürecin bitmesi gerekirdi. Ancak bu depremin şöyle bir özelliği var: 6.1 büyüklüğündeki depremde Sındırgı'nın çok büyük hasar aldığını gördük. Oysa bu kadar hasar almaması gerekiyordu. Bu nedenle 5'e yaklaşan depremlerde, eğer evlerde hasar varsa vatandaşların binalarını bir uzmana göstermeden içeri girmemeleri gerekiyor. Yorgun ve hasar görmüş bir binayı bu büyüklükteki bir deprem bile yıkabilir." dedi.