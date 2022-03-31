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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Profesör doktorun burnunu kırdı

Profesör doktorun burnunu kırdı
AMASYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp Cerrahisi Uzmanı Dr. Ercan Kahraman arasında evrak imzalama konusu yüzünden tartışma çıktı. Kahraman'ın yüksek maliyetleri gerekçe göstererek malzeme alımı evrakını imzalamak istememesi üzerine başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Prof. Başbuğ, darbettiği meslektaşı Dr. Kahraman'ın burnunu kırdı. Fakülte görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Kahraman, beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakıma alınırken, profesör fakülteyi terk etti. Prof. Başbuğ'un 18 Mart'ta sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına tepki amacıyla sosyal medya hesabından "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

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Profesör doktorun burnunu kırdı
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