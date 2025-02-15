Provokatif sözde yazar Ajlan Tekinkoç, çarşaflı kadınlara nefret kustu: Tarla korkuluğu, bombacı, sapık

Kendisini "laik" olarak tanımlayan Ajlan Tekinkoç isimli sözde yazar tesettürlü kadınlara hakaretler yağdırdı.
"BOMBACI MI? SAPIK MI?"
Çarşaf giyen kadınları "tarla korkuluğu"na benzeten Tekinkoç, "Kara çarşafın altında bombacı mı var, sapık mı var? Aynı çarşafı gibi zihniyetleri de kara" ifadelerini kullandı.
Sözde yazar Ajlan Tekinkoç, çarşaflı kadınlara bu sözlerle nefret kustu! "Tarla korkuluğu gibi duruyorsunuz" | Video
"YOLDA ÇARŞAFLI GÖRÜNCE YOLUMU DEĞİŞTİRİYORUM"
Peçe takan ve çarşaf giyen kadınların AVM'lerde görmek istemediğini dile getiren sözde yazar "Yolda kara çarşaflı görünce yolumu değiştiriyorum" dedi.
AJLAN TEKİNKOÇ'UN PROVOKATİF SÖZLERİ...
İşte toplumu kutuplaştıran Ajlan Tekinkoç'un mütedeyyin kesime nefret kustuğu provokatif o sözleri:
"Kadınların kara peçe giymesine şiddetle karşıyım. Giyiyorsanız da lütfen yüzünüzü açın ya da göz kısmını açın ki kadın olduğunuzu bilelim.
Kara çarşafa karşıyım çünkü birincisi tarla korkuluğu gibi duruyorsunuz. İslam'ın emrettiği "takva sahibi kadınlar" dediği kılık kara çarşaf değil. Kara çarşaf, burka Arap ülkelerinin yeniden düzenledikleri İslam'ın bir giysi parçasıdır. Kur'an'ı komple okuyan bir insan olarak söylüyorum. Kara çarşaf diye bir şey yok. Yani bu kara çarşafın altında, yüz komple kapalı… Kim var, bombacı mı var sapık mı var bilmiyoruz… Bana göre zaten iyi bir kamufle parçası kara çarşaf.
"AVM'YE GİDEMEZSİN, MEDRESEDEN ÇIKMAMAN GEREKİYOR"
Bir de kara çarşaf giyen kadınların birkaçı dışında zihniyeti de aynı çarşafı gibi kararmış kadınlar var. Tarla korkuluğu. Hakiki bir Müslüman kara çarşafa giremez, yok çünkü.
Kara çarşaflısın okey, insan içine çıkıyorsun tamam… AVM gibi yerlerin sana zaten ters gelmesi gerekiyor. senin medreselerden çıkmaman gerekiyor.
Hala aynı kanıdayım. Yolda giderken kara çarşaflı bir insan göreyim derim ki bunun altında ne var, bombacı mı? Ne yani hemen yolumu değiştirir giderim yani."