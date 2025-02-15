Provokatif sözde yazar Ajlan Tekinkoç, çarşaflı kadınlara nefret kustu: Tarla korkuluğu, bombacı, sapık

"AVM'YE GİDEMEZSİN, MEDRESEDEN ÇIKMAMAN GEREKİYOR"

Bir de kara çarşaf giyen kadınların birkaçı dışında zihniyeti de aynı çarşafı gibi kararmış kadınlar var. Tarla korkuluğu. Hakiki bir Müslüman kara çarşafa giremez, yok çünkü.

Kara çarşaflısın okey, insan içine çıkıyorsun tamam… AVM gibi yerlerin sana zaten ters gelmesi gerekiyor. senin medreselerden çıkmaman gerekiyor.

Hala aynı kanıdayım. Yolda giderken kara çarşaflı bir insan göreyim derim ki bunun altında ne var, bombacı mı? Ne yani hemen yolumu değiştirir giderim yani."