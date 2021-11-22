Pucca’nın ’uyuşturucuyu özendirmesi’ davasında flaş! Son sözü Yargıtay söyleyecek

Sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği gerekçesiyle 2018 yılının Ekim ayında gözaltına alınıp serbest kalan Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Yıldırım'ın bir paylaşımında Kolombiya'daki insanların uyuşturucu ticareti sayesinde eve ekmek götürebildiklerini ima ederek uyuşturucu kullanımını özendirdiğini belirtti.
Yıldırım'ın "Bir uyuşturucu kullanma hakkın var. Hayatında ilk defa sadece bir kere, hangisini seçerdin?" soruları sorduğu, ayrıca uyuşturucu konulu paylaşımlarını eleştirenlere tepki gösterip bu duruma meşruiyet kazandırmaya çalıştığı ve binlerce takipçisinin de bulunduğunun altı çizilerek hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
5 YIL 10 HAPİS VE SOSYAL MEDYA VURGULU GEREKÇE
İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Pınar Yıldırım, "Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor derken Narcos dizisinden bahsettim. Escobar'ın ölümüne atıf ve mübalağaydı" diyerek suçlamaları kabul etmedi ancak mahkeme sosyal medya fenomeninin önce 7 yıl, ardından cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alarak 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.
Adli para cezasının 24 taksitte ödenmesine karar verdi. Gerekçesinde, suça konu tweetlerle yönlendirilmeye açık insanların ve özellikle iradeleri tam oturmamış gençleri uyuşturucuya yönlenmesinin yolunun açıldığını kaydetti. Sosyal medyanın gücüne vurgu yaparak, sosyal medyada örgütlenmelerle hükumetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticelerin elde edildiğini vurguladı.
KARAR KAMUOYUNDA ÇOKÇA TARTIŞILDI
Karar Türkiye'nin gündemine oturdu, kamuoyunda çokça tartışıldı. Pınar Yıldırım kararın ardından gözyaşları içinde "7 sene ceza aldım attığım bir tweet yüzünden. 7 sene ne demek ya. Ben ne yapacağım ya" sözlerini sarf ettiği bir video çekti. Kararın gerekçesinin hazırlanmasının ardından hem Yıldırım'ın avukatı hem de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Başsavcılık itiraz dilekçesinde, "Ayıplanan her düşüncenin karşılığı suç ve ceza olarak değerlendirilemez" diyerek Yıldırım'ın beraat etmesi gerektiğini söyledi.
İSTİNAF: YEREL MAHKEMENİN KARARI KANUNİ
Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. Dosyayı inceleyen 28. Ceza Dairesi Pınar Yıldırım'a verilen 5 yıl 10 aylık hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasını onadı. Daire gerekçesinde, yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığını belirtti. Yerel mahkemenin adli para cezasının ödenmemesi halinde o cezanın da hapse çevrileceğini ihtar etmediğini ve bu durumun yasaya aykırı olduğunu belirten daire, adli para cezasının taksitlerinden birinin ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğini kaydetti. Dosyada söz şimdi Yargıtay'da. Yargıtay'ın da kararı onaması halinde Pınar Yıldırım'ın cezaevine girmesi söz konusu.Sosyal medya fenomeni 'Pucca'ya hapis şoku!