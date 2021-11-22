Pucca’nın ’uyuşturucuyu özendirmesi’ davasında flaş! Son sözü Yargıtay söyleyecek

KARAR KAMUOYUNDA ÇOKÇA TARTIŞILDI

Karar Türkiye'nin gündemine oturdu, kamuoyunda çokça tartışıldı. Pınar Yıldırım kararın ardından gözyaşları içinde "7 sene ceza aldım attığım bir tweet yüzünden. 7 sene ne demek ya. Ben ne yapacağım ya" sözlerini sarf ettiği bir video çekti. Kararın gerekçesinin hazırlanmasının ardından hem Yıldırım'ın avukatı hem de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Başsavcılık itiraz dilekçesinde, "Ayıplanan her düşüncenin karşılığı suç ve ceza olarak değerlendirilemez" diyerek Yıldırım'ın beraat etmesi gerektiğini söyledi.