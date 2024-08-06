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Giriş Tarihi: 7.8.2024

Pülümür Çarşağı’nın nesli tehlike altında

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Pülümür Çarşağı’nın nesli tehlike altında
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2017 yılından bu yana bitki türlerinin tespiti amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda dünyada sadece Pülümür ilçesine bağlı 2 köyde yayılış gösteren bitki tespit edildi. Pülümür çarşağı ismi verilen bitkinin çok küçük bir alanda var olduğu kaydedildi. Bitkinin tespiti çalışmalarında yer alan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Yavuz Paksoy, bitkinin madencilik ve aşırı otlatma nedeniyle neslinin tehdit altında olduğunu söyledi.
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Pülümür Çarşağı’nın nesli tehlike altında
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