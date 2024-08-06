Pülümür Çarşağı’nın nesli tehlike altında

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2017 yılından bu yana bitki türlerinin tespiti amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda dünyada sadece Pülümür ilçesine bağlı 2 köyde yayılış gösteren bitki tespit edildi. Pülümür çarşağı ismi verilen bitkinin çok küçük bir alanda var olduğu kaydedildi. Bitkinin tespiti çalışmalarında yer alan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Yavuz Paksoy, bitkinin madencilik ve aşırı otlatma nedeniyle neslinin tehdit altında olduğunu söyledi.