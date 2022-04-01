Pusu kurup yanlış adamı öldürdüler

İstanbul Eminönü'nde, "haraç kesme" husumetinden kaynaklı yaşanan silahlı saldırıda konuyla alakası olmayan bir Suriyeli genç kalbinden vurularak hayatını kaybetti. İddialara göre, Tahtakale'de ticaretle uğraşan Mecnun Avuoğlu ile iki eski polis arasında husumet vardı. Daha önce haraç kesme konusunda açılan davaları devam ediyordu. Davayı çekmemekte ısrarcı olan Avuoğlu'nun ailesine ve kendisine birçok kez silahlı saldırı düzenlendi. Son olarak önceki gün çalıştığı işhanına girmek isteyen Avuoğlu, tanımadığı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Mermilerden kaçmayı başaran Avuoğlu, hanın içine girdi. O sırada işhanından çıkan Suriye uyruklu 25 yaşındaki Moaz Aspar isimli bir kişi mermilerin hedefi oldu. Kalbinden vurulan Suriyeli genç, hayatını kaybetti. İki şüpheli kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.