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Giriş Tarihi: 4.1.2024 13:38

Pusuda beklediği kişiye defalarca ateş etti

Esenyurt’ta kıraathaneden çıkarak aracına binmek isteyen vatandaş, mermilerin hedefi oldu. Husumetlisi olduğu düşünülen şahsın silahla saldırdığı anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

İHA
Pusuda beklediği kişiye defalarca ateş etti
Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesine'nde yaşandı. İddiaya göre silahlı bir şahıs, pusuda husumetli olduğu düşünülen T.K.'yı beklemeye başladı. Bir süre sonra kıraathaneden çıkan T.K., aracına bineceği sırada silahlı saldırının hedefi oldu. Çok sayıda merminin isabet ettiği adam kanlar içerisinde kaldı. Araca da çok sayıda mermi isabet ederken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yaralı vatandaşın yardımına koştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA
Husumetlisi olduğu düşünülen silahlı saldırganın, pusuda bekleyerek T.K.'nın aracına gelmesini beklediği ve defalarca ateş ederek kayıplara karıştığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Pusuda beklediği kişiye defalarca ateş etti
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