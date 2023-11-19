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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Radyocu Ersin Koçbuğ tutuklandı

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Radyocu Ersin Koçbuğ tutuklandı
Yeşilköy sahilinde bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kişiyi silahla vuran radyocu Ersin Koçbuğ, tutuklandı. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Yeşilköy sahilinde Koçbuğ ve Mithat Şahin bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmada Koçbuğ, Şahin'e silahla ateş etti. Ağır yaralanan Şahin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan Koçbuğ ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı. Şahin'in ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan radyocu Koçbuğ'un 2020'de 3 kişiyle birlikte 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

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Radyocu Ersin Koçbuğ tutuklandı
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