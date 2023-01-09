Kocaeli’de 7 kurşunla gelen vahşet! Hürrem Doğan evinin önünce canice katledildi: Tüyler ürperten 4 saat detayı

Site sakinlerinin ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Doğan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.