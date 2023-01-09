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Giriş Tarihi: 9.1.2023 21:12 Son Güncelleme: 9.1.2023 21:54

Kocaeli'de 7 kurşunla gelen vahşet! Hürrem Doğan evinin önünce canice katledildi: Tüyler ürperten 4 saat detayı

Kocaeli'de kan donduran bir cinayet işlendi. İzmit İlçesi Ayazma Mahallesi Bayındırlık TOKİ konutlarında, otoparkta silahlı saldırıya uğrayan ve 7 yerinden vurulan radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın zanlısının yaklaşık 4 saat boyunca bina çevresinde dolaştığı ve Doğan'ın evden çıkmasını beklediği tespit edildi. İşte korkunç olayın detayları...

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de 7 kurşunla gelen vahşet! Hürrem Doğan evinin önünce canice katledildi: Tüyler ürperten 4 saat detayı

İzmit İlçesi Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerindeki bir sitede oturan Hürrem Doğan (31), akşam saatlerinde spora gitmek üzere evinden çıkıp otomobilinin yanına geldiği esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

7 YERİNDEN VURULARAK KATLEDİLDİ

Saldırganın silahından çıkan 15 merminin 7'si Doğan'a isabet etti. Doğan, kanlar içerinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Doğan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN 4 SAAT BEKLEMİŞ

Olayda hayatını kaybeden Doğan'ın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Radyoloji Teknisyeni olarak çalıştığı öğrenilirken olayın zanlısının yaklaşık 4 saat boyunca bina çevresinde dolaştığı ve Doğan'ın evden çıkmasını beklediği tespit edildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kocaeli'de 7 kurşunla gelen vahşet! Hürrem Doğan evinin önünce canice katledildi: Tüyler ürperten 4 saat detayı
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