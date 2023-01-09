Kocaeli’de 7 kurşunla gelen vahşet! Hürrem Doğan evinin önünce canice katledildi: Tüyler ürperten 4 saat detayı

İzmit İlçesi Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerindeki bir sitede oturan Hürrem Doğan (31), akşam saatlerinde spora gitmek üzere evinden çıkıp otomobilinin yanına geldiği esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
7 YERİNDEN VURULARAK KATLEDİLDİ
Saldırganın silahından çıkan 15 merminin 7'si Doğan'a isabet etti. Doğan, kanlar içerinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
SALDIRGAN 4 SAAT BEKLEMİŞ
Olayda hayatını kaybeden Doğan'ın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Radyoloji Teknisyeni olarak çalıştığı öğrenilirken olayın zanlısının yaklaşık 4 saat boyunca bina çevresinde dolaştığı ve Doğan'ın evden çıkmasını beklediği tespit edildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.