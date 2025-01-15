"Rahat nefes almak dünyaya bedelmiş" Hasret’e kendi dokularından göğüs duvarı yapıldı

Şanlıurfa'dan gelip, göğsünde şiddetli ağrılar ve nefes alamama şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesine başvuran 3 çocuk annesi Hasret Yıldız'a (32), Füzyon Defekti Bozukluğu teşhisi konuldu. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Bayrakçı tarafından, birleşmiş olan iki kaburgası ayrılan ve kıkırdağından yeniden kaburga oluşturulan Yıldız'a, kendi kasından da kaburga arası kaslar oluşturularak, yeni bir göğüs duvarı yapıldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası rahat nefes almaya başlayan ve astım ilaçlarından kurtulan Yıldız, taburcu edildi. Bir aile dostunun tavsiyesiyle Gaziantep Şehir Hastanesine başvurduğunu söyleyen Yıldız, "Nefes alıp vermekte çok zorlanıyordum, yürüyünce hemen yoruluyordum. Çocuklarıma bakmakta çok zorlanıyordum. Ameliyatım başarılı geçti. Şuan gayet sağlıklıyım, rahatlıkla yürüyebiliyorum. En önemlisi derin derin nefes alabiliyorum. Artık çocuklarımla daha rahat ilgilenebileceğim. Hem hastaneden, hem de Onur hocamdan çok memnun kaldım, Allah razı olsun" dedi.

Op. Dr. Onur Bayrakçı, "Hastamız daha önce operasyon geçirmesine rağmen tam anlamıyla sağlığına kavuşamamış. Çekilen 3 boyutlu BT tomografi sonucunda, çok nadir görülen bir hastalık olan Füzyon Defekti Bozukluğu teşhisi koyduk. Yani normalde ayrık kaburga olması gerekirken iki kaburga birleşik olduğundan dolayı sol tarafını kullanamıyordu. Bu nedenle nefes almakta zorluk çekiyor ve ağrıları mevcuttu. Ameliyatımız iki buçuk saat sürdü. Hastamızın solunum fonksiyon testi sonucunda total akciğer kapasitesinde 1,5 litreye yakın artış gözlendi. Nefes testi yaşı ile uyumlu hale geldi" dedi.