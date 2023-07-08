“Rahat uyu kızım, kanın yerde kalmadı”

Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Erhan Onur Eldemir, kaldığı cezaevinden SEGBİS ile duruşmada hazır bulundu. Salonunda Ayşegül Şimşek'in ailesi ve taraf avukatları şikayetçi bölümünde yerlerini aldı. Mahkeme başkanının yargılamanın sonuna gelindiği belirterek sanıktan son savunmasını yapmasını istedi. Sanık Eldemir, "6 yıldır aynı yastığa başımı koyduğum, çocuğumun annesinin yaşam hakkını sonlandırdığım için pişmanım. Şahsına ait hiçbir kıskançlığım olmamıştır. Ailesinden özür diliyorum. Mahkemenin vereceği cezaya saygı duyuyorum" dedi.
EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN
Anne Gülşen, baba Rüşen Şimşek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Aile avukatı ise sanığın ayrıldığı eşi çocuğunun annesin1 16 bıçak darbesi ile öldürdüğünü dikkat çekerek en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederek hiçbir indirim uygulanmamasını indirim uygulanmamasını istedi. Son sözlerin ardından mahkeme karar için duruşmaya kısa süre ara verdi.
MÜEBBET HAPSE MAHKUM OLDU
Verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanık Erhan Onur Eldemir'i boşandığı eşi Ayşegül Şimşek'i 16 bıçak darbesi ile öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Cinayet zanlısı kara karşısında şok yaşadı. Duruşma sonrasında Şimşek ailesi ve avukatları, Antalya Adliyesi önünde açıklama yaptı. Av. Semih Altın ise, " Mahkeme indirim uygulamadı ve adalet yerini buldu. Sanık zaten hiçbir indirimi hak etmiyordu ve gereken ceza gereken şekilde verildi. Adalet tesis edildiği için vicdanen de çok mutluyuz. Sanık hak ettiği cezayı aldı ama tecavüz ile ilgili kısımdan da daha fazla ceza geliyor. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunarak gizli tanıklarımızın dinlenmesini, tecavüz olayının açığa çıkmasını ve ekstradan ağır ceza almasından da adaletin yerini bulacağından da şüphemiz yoktur" dedi.
'RAHAT UYU KIZIM KANIN YERDE KALMADI'
Ayşegül Şimşek'in annesi Gülay Şimşek mahkemenin kararının ardından 12 Şubat tarihinden buyana yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Katilin çocuğunun annesini katlettiğini belirten açılı anne, "Adalet yerini buldu. Bu benim acımı söndürmez, geri getirmez ama o rahat uyusun, kemikleri sızlamasın, kanı yerde kalmadı. Torunum her sabah kalkıyor, 'Annem gelecek çay içeceğiz yemek yiyeceğiz' diyerek sofraya fazladan bir bardak koyuyor. Ağlamadığı gün yok. Annesini bekliyor. Bayramda annesinin mezarı başında 'Anneciğim seni kim öldürdü' diyerek ağladı. Kızımın melek gibi kalbi vardı. Gördüğü karıncayı, kurdun kuşun ne yiyeceğini düşünen biriydi. Bu katil 16 bıçak darbesi ile kızımı katletti. Ölene kadar bu tişörtü üzerimde çıkartmayacağım. Kızımın yüreğimdeki kor ateş acısı benimle mezara kadar gidecek. O katil gün yüzü görmesin" diye konuştu.
OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU
Korkunç cinayet 12 Şubat tarihinde Kepez İlçesi Göksu Mahallesi Yeni Hal yanında meydana geldi. Havalimanındaki görevini tamamlayan bir çocuk annesi Ayşegül Şimşek servisten inip eve gideceği sırada boşandığı eski eşinin bucaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yarılı kadını en yakındaki Kepez Devlet Hastanesi aciline kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen vücudunun değişik yerlerinden 15 kez bıçaklanan Ayşegül Şimşek hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Erhan Onur Eldemir suç aleti silah ile birlikte polise giderek teslim olmuştu.