“Rahat uyu kızım, kanın yerde kalmadı”





MÜEBBET HAPSE MAHKUM OLDU

Verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanık Erhan Onur Eldemir'i boşandığı eşi Ayşegül Şimşek'i 16 bıçak darbesi ile öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Cinayet zanlısı kara karşısında şok yaşadı. Duruşma sonrasında Şimşek ailesi ve avukatları, Antalya Adliyesi önünde açıklama yaptı. Av. Semih Altın ise, " Mahkeme indirim uygulamadı ve adalet yerini buldu. Sanık zaten hiçbir indirimi hak etmiyordu ve gereken ceza gereken şekilde verildi. Adalet tesis edildiği için vicdanen de çok mutluyuz. Sanık hak ettiği cezayı aldı ama tecavüz ile ilgili kısımdan da daha fazla ceza geliyor. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunarak gizli tanıklarımızın dinlenmesini, tecavüz olayının açığa çıkmasını ve ekstradan ağır ceza almasından da adaletin yerini bulacağından da şüphemiz yoktur" dedi.