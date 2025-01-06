Rahim ağzı kanseri riski büyüyor

Sağlık Bakanlığı, 1-31 Ocak Serviks (rahim ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla bazı veriler paylaştı. Buna göre rahmin serviks (boyun) adı verilen alt kısmındaki hücrelerde görülen kanser, dünyada en sık görülen jinekolojik kanserlerin başında geliyor. Verilere bakıldığında serviks kanseri, dünyada kadınlarda meme, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görülüyor. Türkiye'de ise kadınlarda görülme sıklığı bakımından onuncu sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Teşkilatı verilerine göre 2022 yılında dünyada 662 bin 301 yeni vaka görüldü. Türkiye'de serviks kanserinin görülme sıklığı yüz binde 4,5. Serviks kanserinin risk faktörleri arasında, HPV enfeksiyonu, çok eşlilik, bağışıklık sisteminin ilaçlarla baskılanması, yetersiz ve dengesiz beslenme, sigara ve genetik faktörlerin geldiği belirtildi.