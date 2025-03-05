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Giriş Tarihi: 6.3.2025

Ramazanda enerjiniz düşmeden egzersiz yapmak mümkün

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Ramazanda enerjiniz düşmeden egzersiz yapmak mümkün
Ramazanda oruç tutarken yaşanan enerji düşüklüğü, doğru beslenme ile önlenebiliyor. BBC, kişisel antrenör Belal Hafeez ile beslenme uzmanı Nazima Qureshi'nin Sağlıklı Ramazan Rehberi adlı kitabından önerilere yer verdi. Hafeez, "Ne tükettiğimiz ve nasıl egzersiz yaptığımız önemli" dedi. Yeterli enerjiyi verecek yemekler seçilmesi tavsiyesinde bulunan Hafeez, herkesin kendine uygun zamanda egzersiz yapması gerektiğini belirtti. Aşırı yemekten kaçının diyen Qureshi ise "Orucunuzu açarken su, hurma ve biraz meyve ile açmanızı, ardından yemeğinizi yemeden önce ibadetinizi yapmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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Ramazanda enerjiniz düşmeden egzersiz yapmak mümkün
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