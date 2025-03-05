Ramazanda enerjiniz düşmeden egzersiz yapmak mümkün

Ramazanda oruç tutarken yaşanan enerji düşüklüğü, doğru beslenme ile önlenebiliyor. BBC, kişisel antrenör Belal Hafeez ile beslenme uzmanı Nazima Qureshi'nin Sağlıklı Ramazan Rehberi adlı kitabından önerilere yer verdi. Hafeez, "Ne tükettiğimiz ve nasıl egzersiz yaptığımız önemli" dedi. Yeterli enerjiyi verecek yemekler seçilmesi tavsiyesinde bulunan Hafeez, herkesin kendine uygun zamanda egzersiz yapması gerektiğini belirtti. Aşırı yemekten kaçının diyen Qureshi ise "Orucunuzu açarken su, hurma ve biraz meyve ile açmanızı, ardından yemeğinizi yemeden önce ibadetinizi yapmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.