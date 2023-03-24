Ramazanın ilk cuması çadırlarda kılındı

Asrın afetinden etkilenen deprem bölgelerinde ramazanın ilk cuma namazı kılındı. Kahramanmaraş'ta tarihi Ulu Camii meydanına Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan çadır mescitte depremzedeler cuma namazında saf tuttu. Çadır mescitte yer bulamayan bir kısım cemaat, namazını dışarıya serilen hasırların üzerinde eda etti. Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde de ilk cuma namazı için çadır mescitlerde saf tutuldu. İskenderun'da cemaat, Hacı Ahmet Karatoyuk Camii'nde saf tuttu. Osmaniye'de depremlerde hasar görmeyen camilerde namaz kılındı. İstanbul'da vatandaşların adresi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Büyük Çamlıca Camii oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca "Ramazan ve Dayanışma" konulu hutbe tüm camilerde okundu.