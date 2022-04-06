Ramazanın ışığını yakalayın

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneksel hale getirdiği "Ramazanın Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın bu yıl üçüncüsünü düzenliyor. Dünyanın her yerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini Ramazan'ın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor. Geçen yıl dünyanın değişik coğrafyalarında yoğun ilgi gören, 13 farklı ülke ve 42 ilden, 1000'in üzerinde fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, bu sene de ramazan ayının heyecanını ve ruhunu en iyi yansıtan fotoğraflar yarışacak. Öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananları için belirlenen aksiyon kamerası, Instax fotoğraf makinesi, android tablet, kablosuz kulaklık gibi ödüller verilecek. Ramazanın Işığını Yakala 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması için 2 Nisan'da başlayan başvurular, 2 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Katılmak isteyen öğrenciler, 'nunokullari.com' web sitesi üzerinden çektikleri fotoğrafları yükleyerek başvuruda bulunabilecek. NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, "Bu yarışma, içimizdeki ışığı ramazanın nuruyla birleştirmek adına bir fırsat. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi bu ışığı yansıtmaya davet ediyoruz" dedi.