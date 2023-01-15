Rami Kütüphanesi’ne yoğun ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen 1.5 yıllık restorasyon çalışmasıyla 250 yıllık geçişi bulunan Rami Kışlası, İstanbul'un en büyük kütüphanesine dönüştürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cuma günü açılışı yapılan ve 2 milyon kitabın yer alacağı Rami Kütüphanesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdi.

Kütüphaneyi ziyaret ederek gezen vatandaşlar, atıl durumda bulunan ve restorasyon çalışması sonrasında kütüphane olarak açılmasını memnuniyetle karşıladı. 24 saat esasına göre sürekli açık olacak olan kütüphanede yazma eserler ve Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili özel bir ihtisas kütüphanesi de bulunuyor.

250 YILLIK TARİH KÜTÜPHANE OLDU

250 yıllık bir geçmişi bulunan Rami Kütüphanesi'nde bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, lise ve üniversitelilere özel ders çalışma alanları bulunuyor. 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi'nde sergi salonları, okuma salonları, engelli merkezi başta olmak üzere çok şey düşünülmüş durumda. 36 bin metre karelik kapalı alanı ve 51 bin metre karelik yeşil alana sahip olan kütüphanede birçok alanla ilgili kitapları bulmak mümkün.