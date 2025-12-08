Rap dünyasında neler oluyor? Blok3, Ati242 ve Çakal konserlerini neden iptal etti....

EMİRHAN ÇAKAL: "SOSYAL MEDYA BANA ZARAR VERİYOR"

İptal furyasına katılan son isim ise Emirhan Çakal oldu. Diğer iki meslektaşından farklı olarak mental yorgunluğa ve sosyal medyanın olumsuz etkilerine dikkat çeken Çakal, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor."