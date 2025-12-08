Rap dünyasında neler oluyor? Blok3, Ati242 ve Çakal konserlerini neden iptal etti....

2025 yılının en çok dinlenenler listesinde üst sıralarda yer alan ünlü isimlerin sahnelerden uzaklaşma kararı müzik gündemine bomba gibi düştü. Rap dünyasında kriz mi var? sorusunu akıllara getiren açıklamalar, sanatçıların sosyal medya hesaplarından peş peşe geldi.
ZİRVEDEKİ İSİM BLOK3'TEN SAĞLIK MOLASI
Spotify ve dijital platformlarda rekorlar kıran Blok3, hayranlarını üzen haberi ilk duyuran isim oldu. Ünlü rapçi, yaşadığı sağlık sorunları gerekçesiyle Türkiye genelindeki konser turnesini ertelemek zorunda kaldığını açıkladı. Yapılan resmi duyuruda, ertelenen konserlerin yeni tarihlerinin iyileşme sürecine bağlı olarak ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.
ATİ242 AİLESİ İÇİN SAHNEYE ARA VERDİ
Blok3'ün açıklamasının dumanı tüterken, bir diğer popüler isim Ati242 de benzer bir karar aldığını duyurdu. Ancak Ati242'nin gerekçesi, ailevi bir sağlık durumuna dayanıyor. Aile bireylerinden birinin rahatsızlığı nedeniyle sahnelerden bir süre uzak kalacağını belirten sanatçı, bu zorlu süreçte sevenlerinden anlayış beklediğini ifade etti.
EMİRHAN ÇAKAL: "SOSYAL MEDYA BANA ZARAR VERİYOR"
İptal furyasına katılan son isim ise Emirhan Çakal oldu. Diğer iki meslektaşından farklı olarak mental yorgunluğa ve sosyal medyanın olumsuz etkilerine dikkat çeken Çakal, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor."