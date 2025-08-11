Rapçi Blok3’e darp suçlaması! Organizatör Ferhat Karagöz’den şok iddialar... ’Kafama silah dayadılar’

Organizasyon şirketi kurucusu Ferhat Karagöz, Rapçi Blok3 lakaplı Hakan Aydın ve yapımcısı Jiyan Amca lakaplı kişi hakkında şok iddialarda bulundu.

"KAFAMA SİLAH DAYADILAR"

Blok3'ün bizzat kendisi ve yapımcısı Jiyan amca lakaplı kişi tarafından alı koyulduğunu belirten Karagöz darp edildiğini, susturucu taktıkları silahla tehdit edildiğini ve annesini öldürmeyle gözünü korkuttuklarını belirtti. "Yaklaşık 3 senedir Blok3 lakaplı Hakan Aydın'la çalışıyorum. Bu süre zarfında çalışmalarımdan çok memnun olduğunu hatta menajeri olmamı istediğini söyledi. Çok iyi noktaya geldik, emek verdik. Zamanla sorun yaşayınca bırakmak istedik. Bizim yazdığımız konserler devam edecek ve daha konser yazmayacaktık. Jiyan Amca'yla görüşmeye gittik. Beni alıkoyup darpta bulundular, gasp ettiler, sanatçıya yaptığım masraflar yok sayıldı tüm masraflar hepsi yazılı. Mekanları arayıp teyit edince de bilardo sopasını istedi. Beni darbetmeye başladı. Sonra Bloke3 geldi. Beni alıkoydular, darp ettiler. Silaha susturucu takıp kafama dayadılar. Kamera kayıtları, tüm yazışmalar, tüm HTS kayıtları, tüm video kayıtları her şey tüm deliller darp raporu, hepsi mevcut."

"SANATÇILIK BÖYLE BİR ŞEY DEĞİL"

Sözlerine devam eden Karagöz 13 senedir markasını bu sektörde büyüttüğünü ve bu yaşadıklarını kabul etmediğini, olayın faillerinin güllük gülistanlık yaşayıp şu an tatilde olduklarını söyleyip hukuki olarak süreci takip edeceğini belirtti. Sektörün öncülerine de konunun takipçisi olması hakkında yardım isteğinde bulunan karagöz "müzik böyle bir şey değil sanatçılık böyle bir şey değil" dedi.