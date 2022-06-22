Rasim Özdenören kimdir? Merve Nur Uçar’ın adını andığı Rasim Özdenören nereli, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

Merve Nur Uçar'ın Çapa Tıp Fakültesini birincilikle bitirirken yaptığı konuşmada "İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören'in deyimiyle, hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da." sözlerini sarf etmesi sonrası Rasim Özdenören'in hayatı araştırılmaya başlandı. Özellikle hikayeleri ve eserleri sıklıkla aratılıyor. Rasim Özdenören kimdir, kaç yaşında aratılmakta. İşte detaylar!
20 Mayıs 1940 Kahramanmaraş doğumludur. Türk öykü ve deneme yazarıdır. Alaeddin Özdenören'in ikiz kardeşidir. İlk ve ortaöğrenimini doğu şehirlerinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdikten sonra Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalıştı.
1970 yılında araştırma amacıyla ABD'ye giderek çeşitli eyaletlerde yaşadı. 1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine getirildi.
asim Özdenören'in, Türk edebiyatında adını duyurmaya başladığı yıllarda; köy romancılığının etkisi azalmaya, varoluşçu yazarların etkisiyse artmaya başlamıştı. Dönemin eserlerinde rastlanan ağırlıklı Batılı anlayışın, aksine Özdenören, öykülerini çocukluğundan itibaren Anadolu'nun köy ve kasabalarında edindiği izlenimlerden yararlanarak ayrıntılı betimlemelerle ve insanın evrensel yanlarını öne çıkararak yazmıştır.
İslami kimliğiyle tanınan öykücü, vermek istediği mesajı okuyucuya dayatmamaktadır. Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme, filme uyarlandı.
Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler
Kafa Karıştıran Kelimeler
Müslümanca Yaşamak
Yaşadığımız Günler
Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı
Çarpılmışlar, Çözülme
Çok Sesli Bir Ölüm
Gül Yetiştiren Adam
Hastalar ve Işıklar
Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti
Ruhun Malzemeleri
Ben ve Hayat ve Ölüm
Yeniden İnanmak
Denize Açılan Kapı
Red Yazıları
Acemi Yolcu
İpin Ucu
Çapraz İlişkiler
Kent İlişkileri
Kuyu
Edebiyat ve Hayat
Yüzler
Köpekçe Düşünceler
Düşünsel Duruş
Toz
Aşkın Diyalektiği
Eşikte Duran İnsan
Yazı, İmge ve Gerçeklik
Ansızın Yola Çıkmak
Hışırtı
İki Dünya
İmkânsız Öyküler
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