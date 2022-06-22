Rasim Özdenören kimdir? Merve Nur Uçar’ın adını andığı Rasim Özdenören nereli, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

Merve Nur Uçar'ın Çapa Tıp Fakültesini birincilikle bitirirken yaptığı konuşmada "İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören'in deyimiyle, hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da." sözlerini sarf etmesi sonrası Rasim Özdenören'in hayatı araştırılmaya başlandı. Özellikle hikayeleri ve eserleri sıklıkla aratılıyor. Rasim Özdenören kimdir, kaç yaşında aratılmakta. İşte detaylar!