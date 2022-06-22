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Giriş Tarihi: 22.6.2022 14:08

Rasim Özdenören kimdir? Merve Nur Uçar’ın adını andığı Rasim Özdenören nereli, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

Rasim Özdenören kimdir? Merve Nur Uçar’ın adını andığı Rasim Özdenören nereli, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

Rasim Özdenören’in hayatı, eserleri ve yaşı bugün aratılmaya başlandı. Merve Nur Uçar’ın Çapa Tıp Fakültesini birincilikle bitirirken adını andığı kişi olarak merak konusu haline geldi. Uçar’ın, “İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören’in deyimiyle, hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da.” sözleri sonrası Rasim Özdenören kimdir, nereli sorularına yanıt arandı. İşte hikayecinin eserleri ve hayatı!

Merve Nur Uçar'ın Çapa Tıp Fakültesini birincilikle bitirirken yaptığı konuşmada "İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören'in deyimiyle, hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da." sözlerini sarf etmesi sonrası Rasim Özdenören'in hayatı araştırılmaya başlandı. Özellikle hikayeleri ve eserleri sıklıkla aratılıyor. Rasim Özdenören kimdir, kaç yaşında aratılmakta. İşte detaylar!

RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR?

20 Mayıs 1940 Kahramanmaraş doğumludur. Türk öykü ve deneme yazarıdır. Alaeddin Özdenören'in ikiz kardeşidir. İlk ve ortaöğrenimini doğu şehirlerinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdikten sonra Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalıştı.

RASİM ÖZDENÖREN HAYATI

1970 yılında araştırma amacıyla ABD'ye giderek çeşitli eyaletlerde yaşadı. 1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine getirildi.

asim Özdenören'in, Türk edebiyatında adını duyurmaya başladığı yıllarda; köy romancılığının etkisi azalmaya, varoluşçu yazarların etkisiyse artmaya başlamıştı. Dönemin eserlerinde rastlanan ağırlıklı Batılı anlayışın, aksine Özdenören, öykülerini çocukluğundan itibaren Anadolu'nun köy ve kasabalarında edindiği izlenimlerden yararlanarak ayrıntılı betimlemelerle ve insanın evrensel yanlarını öne çıkararak yazmıştır.

İslami kimliğiyle tanınan öykücü, vermek istediği mesajı okuyucuya dayatmamaktadır. Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme, filme uyarlandı.

RASİM ÖZDENÖREN ESERLERİ

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler

Kafa Karıştıran Kelimeler

Müslümanca Yaşamak

Yaşadığımız Günler

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı

Çarpılmışlar, Çözülme

Çok Sesli Bir Ölüm

Gül Yetiştiren Adam

Hastalar ve Işıklar

Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti

Ruhun Malzemeleri

Ben ve Hayat ve Ölüm

Yeniden İnanmak

Denize Açılan Kapı

Red Yazıları

Acemi Yolcu

İpin Ucu

Çapraz İlişkiler

Kent İlişkileri

Kuyu

Edebiyat ve Hayat

Yüzler

Köpekçe Düşünceler

Düşünsel Duruş

Toz

Aşkın Diyalektiği

Eşikte Duran İnsan

Yazı, İmge ve Gerçeklik

Ansızın Yola Çıkmak

Hışırtı

İki Dünya

İmkânsız Öyküler

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Rasim Özdenören kimdir? Merve Nur Uçar’ın adını andığı Rasim Özdenören nereli, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi
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