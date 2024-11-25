Ravda’nın umudu İngiltere’de tedavi

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan ve doğuştan makatı kapalı olarak dünyaya gelen Ravda Akdoğan (8), 8 yılda ilki Van Bölge ve Araştırma Hastanesi'nde olmak üzere Konya, Ankara ve İstanbul'da, son olarak da Irak'ın Duhok kentindeki özel bir hastanede 14 operasyon geçirdi.Bir türlü sağlığına kavuşamayan Ravda, tuvalet ihtiyacını sonda yardımı ile gideriyor. Ailenin umudu İngiltere'de uygulanabilen tedavide. Valilik onaylı yardım kampanyası başlattıklarını belirten anne Yıldız Akdoğan, "Tedavi masrafını karşılayabilirsek İngiltere'de doku nakli yapılacak. Umudumuz bu" dedi.