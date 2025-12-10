Haberler Yaşam Haberleri Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:25 Son Güncelleme: 10.12.2025 14:26

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi (UCL) Lig Aşamasında 6. hafta dev bir maça sahne oluyor: Real Madrid ve Manchester City. Bu kritik mücadele, lig aşamasındaki sıralama ve tur avantajları için büyük önem taşıyor. Türk futbolseverler, özellikle genç yıldızımız Arda Güler’in bu büyük maçta sahne alıp almayacağını merak ediyor. Peki; Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında, Real Madrid - Manchester City karşılaşması 6. haftanın en dikkat çeken maçı. İlk 8'e girerek direkt olarak son 16 turuna kalma, veya 9. ile 24. sıralar arasında yer alarak Play-off turunda mücadele etme hedefi olan takımlar için bu maçın sonucu hayati önem taşıyor. Real Madrid için bu prestijli maç, lig aşamasında zirveye yürüme fırsatıyken, Manchester City için de istikrarı koruma zorunluluğu anlamına geliyor. Peki; Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı? İşte, detaylar:

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında oynanacak olan bu dev randevu, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maçın tarih, saat ve yayın bilgileri netleşti.

Detay Bilgi
Tarih (Ne Zaman) 10 Aralık 2025
Saat (Saat Kaçta) 23.00 (TSİ)
Stadyum Santiago Bernabéu Stadyumu (Madrid, İspanya)

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler teknik adam Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte daha çok süre bulmaya başladı. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken genç yeteneğin ilk 11'de başlaması beklenenler arasında.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos; Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr; Fran Garcia

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

