Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga’da gözler Arda Güler’de!

İspanya La Liga'da haftanın en kritik karşılaşmalarından biri sahne alıyor. Real Madrid, güçlü rakibi Real Sociedad deplasmanına çıkıyor. İki takım da ilk haftalardaki performansıyla dikkat çekerken, futbolseverler karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Xabi Alonso ile birlikte Arda Güler oynayacak mı sorusu yanıt arıyor.