Giriş Tarihi: 12.9.2025 11:57

La Liga’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 4. haftasında Real Madrid, zorlu deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geliyor. Gözler milli yıldız Arda Güler'e çevrildi. Futbolseverler “Real Sociedad – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte dev maç öncesi detaylar…

İspanya La Liga'da haftanın en kritik karşılaşmalarından biri sahne alıyor. Real Madrid, güçlü rakibi Real Sociedad deplasmanına çıkıyor. İki takım da ilk haftalardaki performansıyla dikkat çekerken, futbolseverler karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Xabi Alonso ile birlikte Arda Güler oynayacak mı sorusu yanıt arıyor.

REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Sociedad – Real Madrid karşılaşması, 13 Eylül 2025 cumartesi günü TSİ 17.15'te oynanacak. Maç, Sociedad'ın evi Reale Arena (Anoeta Stadyumu) sahnesinde gerçekleşecek.

REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso'nun planlarında önemli bir yer tutuyor. Arda Güler'in maç kadrosunda yer alması ve ilk 11'de süre alması öngörülüyor. Futbolseverler, Arda Güler'in La Liga'daki performansını merakla takip ediyor.

Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'da gözler Arda Güler'de!
