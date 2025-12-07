Recep ayı ne zaman, üç aylar ayın kaçında başlıyor? İşte 3 ayların başlangıcı

2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Üç Aylar, Hicri 1447 yılının ilk günü olan Recep ayının birinci günü ile idrak edilmeye başlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre;

Bu yıl söz konusu tarih 21 Aralık 2025 Pazar gününe denk geliyor. Böylece 1 Recep tarihi 21 Aralık'a tekabül edecek ve Üç Aylar da bu tarihten itibaren idrak edilmeye başlanacak.

20 Ocak 2026 Salı günü ise üç ayların ikincisi olan Şaban ayı başlayacak.