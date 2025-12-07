ÜÇ AYLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ || Üç aylar hangi tarihte başlıyor, Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman?

Diyanet tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi kapsamında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Üç ayların müjdecisi olan Recep ayının başlangıç tarihi yaklaştıkça, takvimler araştırmaların odağına oturdu. Peki, Recep ayı ne zaman, üç aylar ayın kaçında başlıyor? İşte detaylar;
2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
Üç Aylar, Hicri 1447 yılının ilk günü olan Recep ayının birinci günü ile idrak edilmeye başlanıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre;
Bu yıl söz konusu tarih 21 Aralık 2025 Pazar gününe denk geliyor. Böylece 1 Recep tarihi 21 Aralık'a tekabül edecek ve Üç Aylar da bu tarihten itibaren idrak edilmeye başlanacak.
20 Ocak 2026 Salı günü ise üç ayların ikincisi olan Şaban ayı başlayacak.
ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİ
Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.