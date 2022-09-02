Recep İvedik 2 filmi bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Recep'in babaannesi ile olan hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. 2009 yılı komedi türünde olan film gişe başarısıyla vizyona girdiği yılda dikkatleri üzerine çekmişti. Peki; Recep İvedik 2 filmi konusu nedir? Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kimler?
RECEP İVEDİK 2 FİLMİ KONUSU
Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir...
RECEP İVEDİK 2 FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmen : Togan Gökbakar
Yapım Yılı: 2009
Türü: Komedi
Oyuncular: Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı ve Asiye Dinçsoy