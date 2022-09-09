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Giriş Tarihi: 9.9.2022 16:28

Recep İvedik 3 konusu ve oyuncuları: Recep İvedik 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Recep İvedik 3 filmi 9 Eylül Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Başrollerinde Şahan Gökbakar’ın yer aldığı film seri halinde olup vizyona girdiği andan itibaren büyük bir başarı ve çıkış yakalamıştır. Komedi türünde olan film 2010 yılı yapımı olup yönetmen koltuğunda ise Togan Gökbakar yer alıyor. Peki; Recep İvedik 3 filmi konusu nedir? Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kimler?

Recep İvedik 3 konusu ve oyuncuları: Recep İvedik 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Recep İvedik 3 filmi sinemaseverlerle buluşacak. Filmin her serisi vizyona girdiği andan itibaren büyük bir çıkış yakalamıştı. Serinin 3.filminde ise babaannesinin ölümünden sonraki Recep'in eğlenceli hikayesi anlatılıyor. Filme bu sefer Zeynep karakteri de dahil olacak. Peki; Recep İvedik 3 filmi konusu nedir? Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK 3 KONUSU

Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik kendini kötü hissetmekte ve son derece komik depresyon belirtileri göstermektedir. Her gece gördüğü bir kabus da sinirlerini iyice bozmuştur. Bu kabustan kurtulmaya çalışan Recep, mahallenin ev kadınlarından, en yakın dostu bakkal Salih'ten psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet umar ancak hiç birisi içindeki sıkıntıya çare bulamaz. Recep'in hayatına bir anda uzaktan akrabası olan Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sıkıntısı çekmektedir ve bir süre Recep'in evinde yaşayacaktır.

Recep ve Zeynep ilk başlarda pekiyi anlaşamasalar da günler geçtikçe birbirlerine ısınırlar ve Zeynep de Recep'in iç sıkıntısını geçirmek için ona yardımcı olmaya, hayatına renk katmaya çalışır. İkisi beraber Recep'in bugüne kadar yaşamında hiç yer vermediği spor ve sosyal aktivitiler yapmaya başlarlar. Ancak bunların hiçbiri Recep'in derdine çare olamaz. Ta ki Zeynep hayatında hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.

RECEP İVEDİK 3 OYUNCULARI

Yönetmen : Togan Gökbakar

Yapım Yılı : 2010

Türü : Komedi

Oyuncular : Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı, Oktay Dener, Turgut Tunçalp

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Recep İvedik 3 konusu ve oyuncuları: Recep İvedik 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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