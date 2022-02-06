Refüje çarpan otomobil, alev alev yandı

Kaza, dün akşam Söke-Milas kara yolundaki alışveriş merkezinin yakınlarında meydana geldi. Söke'den Didim'e giden Hasan Akan yönetimindeki 09 D 1235 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp, karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobilden sürücü Akan, kendisi kurtuldu.



Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de itfaiyecilerle alevlere müdahale etti. Yangının söndürüldüğü araç, kullanılamaz hale gelirken, kaza nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapalı kaldı. Soruşturma başlatıldı.