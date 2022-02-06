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Giriş Tarihi: 6.2.2022 14:44 Son Güncelleme: 6.2.2022 15:02

Refüje çarpan otomobil, alev alev yandı

DHA
Refüje çarpan otomobil, alev alev yandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, Hüseyin Akan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarparak alev aldı. Akan, araçtan kendisi kurtulurken, itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Kaza, dün akşam Söke-Milas kara yolundaki alışveriş merkezinin yakınlarında meydana geldi. Söke'den Didim'e giden Hasan Akan yönetimindeki 09 D 1235 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp, karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobilden sürücü Akan, kendisi kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de itfaiyecilerle alevlere müdahale etti. Yangının söndürüldüğü araç, kullanılamaz hale gelirken, kaza nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapalı kaldı. Soruşturma başlatıldı.

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Refüje çarpan otomobil, alev alev yandı
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