Regaip kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet 2026 dini günler takvimi ile Regaip kandili tarihi

Mübarek Üç Aylar'ın ilki olan Recep ayının başlangıcıyla birlikte idrak edilen ilk kandil gecesi Regaip Kandili'dir. Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi kutlanan Regaip Kandili, manevi huzur ve sükunetin kapılarını aralar. 2026 yılı için hicri takvimden hareketle saptanan Regaip Kandili tarihi, Müslümanların bu özel geceyi ibadet ve dualarla geçirmesine olanak tanıyacak.