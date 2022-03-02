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Giriş Tarihi: 3.3.2022

Rekor için köpekbalıklarının arasında çalıştı

Rekor için köpekbalıklarının arasında çalıştı
SU altında en uzun süre kalma rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "ilk ve tek" Türk su altı sporcusu Cem Karabay, yeni rekoru için köpekbalıklarının da bulunduğu alanda çalışmalara başladı. "Akvaryum Adam" olarak bilinen Karabay, su altında en uzun süre kalma rekorunu 240 saate çıkarmak için çalışmalarını, İstanbul Akvaryum'da köpekbalıklarının bulunduğu tankta yaptı. Burada pet şişeden su içen Karabay, yumurta, salatalık, domates ve elma da yedi. Ağırlıkla su altında antrenman yapan Karabay, Youtuber Betül Çakmak ile tavla da oynadı. Gazetecilere, 30 Ağustos'ta yeni dünya rekorunu kırmayı hedeflediğini anlatan Karabay, "Rekoru geliştirmenin peşindeyiz. Pandemiden dolayı rekora giremedik. Mısır, bunu fırsat bildi ve 142 saatlik rekorumuzu 145 saate çıkardı" dedi. Karabay, su altında en uzun süre kalma rekorunu da 240 saate çıkarmak istediğini belirtti.

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Rekor için köpekbalıklarının arasında çalıştı
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