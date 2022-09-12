Reşadiye’de yangın yeniden başladı

Tokat'ın Reşadiye İlçesi, Saraykışla Köyü Frenk yaylası alanında dün saat 14.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, tüm kurum ekiplerinin zamanında müdahelesi ile kontrol altına alınmış yaklaşık 34 dönüm alan yanmıştı. Söndürme çalışmaları yapılan bölgede yeniden yangın çıktığı öğrenildi. Yangına Amasya Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ile Tokat, Erbaa Orman İşletme Şefliklerinden ekiplerin müdahale ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatılmıştı.