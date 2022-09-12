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Giriş Tarihi: 12.9.2022 15:23 Son Güncelleme: 12.9.2022 15:34

Reşadiye’de yangın yeniden başladı

Reşadiye’nin Saraykışla köyü Frenk yaylasında dün bilinmeyen bir nedenle çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesinden yeniden alevlerin yükseldiği bilgisi geldi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

MİHRİBAN KOÇAKER
Reşadiye’de yangın yeniden başladı

Tokat'ın Reşadiye İlçesi, Saraykışla Köyü Frenk yaylası alanında dün saat 14.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, tüm kurum ekiplerinin zamanında müdahelesi ile kontrol altına alınmış yaklaşık 34 dönüm alan yanmıştı. Söndürme çalışmaları yapılan bölgede yeniden yangın çıktığı öğrenildi. Yangına Amasya Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ile Tokat, Erbaa Orman İşletme Şefliklerinden ekiplerin müdahale ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatılmıştı.

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Reşadiye’de yangın yeniden başladı
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