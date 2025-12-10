Haberler Yaşam Haberleri Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte, 10 Aralık 2025 Resmi Gazete ile Hakim ve savcı atamaları isim listesi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 10:15

Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte, 10 Aralık 2025 Resmi Gazete ile Hakim ve savcı atamaları isim listesi

HSK’nin 2025 yılı atamaları, Resmi Gazete’nin 10 Aralık tarihli sayısında duyuruldu. Bugünkü yayımlanan kararlarla birlikte hakim ve savcı atamalarına ilişkin isim listesi de kamuoyuyla paylaşıldı. 10 Aralık 2025 tarihli HSK kararnamesine ait atama ve terfi listesi, www.hsk.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Peki, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında hangi atamalar ve kararlar yer aldı? İşte 10 Aralık tarihli hakim ve savcı atama sonuçları listesi.

10 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete, hakim ve savcı atamalarına ilişkin önemli kararları beraberinde getirdi. Atama yapılan isimler ve görev yerleri merak edilirken gözler açıklanan tam listeye çevrildi. Peki Resmi Gazete'de hangi hakim ve savcıların atamaları yer aldı? İşte, detaylar...

HAKİM VE SAVCI ATAMALARI 2025 LİSTESİ

Hakim ve savcı atamaları 10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'den indirilebilecek. Aşağıdaki linkten HSK kararnamesinin tamamını görüntüleyebilirsiniz.

10 ARALIK TARİHLİ HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

10 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– Olimpik ve Paralimpik Sporcu Yetiştirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Savunma Üniversitesi Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Yüzer Güneş Enerji Santralleri Kurulmasında Su Yüzeyi Kullanımına ve Kiralanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2024/116, K: 2025/151 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/59 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/60 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/61 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/62 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/63 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/96 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/64 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

