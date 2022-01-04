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Giriş Tarihi: 4.1.2022 20:32 Son Güncelleme: 4.1.2022 20:32

Restorandaki silahlı çatışma soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklanan şüpheli Mehmet Çakır’ın savunması ortaya çıktı!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN

İstanbul Kadıköy'de bir restoranda, Susurluk davası sanıklarından eski Özel Harekât Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Şahin Aslan’ın hayatını kaybettiği çatışmanın şüphelilerinden Mehmet Çakır, emniyet işlemlerinden sonra adliyeye getirildi. Savcılıktan sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli Çakır, ‘Canımı kurtarmak için ayaklarına sıktım. O çatışmada başka bir niyetim yoktu’ dedi. Hakimlik şüpheli adamın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kadıköy Kalamış'ta bir restoranda 20 Aralık 2021 tarihinde çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası sanıklarından eski Özel Harekât Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Şahin Aslan hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Meydana gelen olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

OLAYDA ADI GEÇEN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Tüm hızıyla devam eden soruşturma kapsamında şimdiye kadar 3 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ev hapsi, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ MEHMET ÇAKIR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Olay esnasında yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan isimlerden şüpheli Mehmet Çakır hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu olmasının ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyet işlemlerden sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

'CANIMI KURTARMAK İÇİN AYAKLARINA SIKTIM'

Savcılıktaki ifadesinin bitiminde şüpheli Mehmet Çakır, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Çakır, 'Olay günü ben de restorandaydım. Fuat Çakır ve Ayhan Çakır benim uzaktan akrabam olur. Onlarda çok kaldım. Ben oraya Ayhan Çakır'la gittim. Fuat Çakır, Engin Abdioğlu'yla gitmişti. Ben Ayhan ve Fuat'tan ayrı masada oturuyordum. Onlar Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan'la oturuyordu. Konuşma sırasında benim yan masadan gördüğüm Ziya silahını çıkarıp Fuat'ın başına dayadı. Fuat abi silahı tutunca ben 'Yapma' diye bağırdım. Ancak bu kişiler ateş etmeye başladı. Ben de yanımdaki tabancayla ayaklarına ateş ettim. Amacımız canımızı kurtarmaktı' şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİ MEHMET ÇAKIR TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından Hakimlik, karaciğerine merminin girip çıktığının anlaşıldığı şüpheli Mehmet Çakır'ın 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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Restorandaki silahlı çatışma soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklanan şüpheli Mehmet Çakır’ın savunması ortaya çıktı!
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