Restorandaki yangın sonrası Topkapı Sarayı’na ziyaret sürüyor

Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun Avlusu'nda bulunan ve restoran olarak kullanılan binada saat 02.30 sıralarından bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın sabaha karşı söndürülürken, restoranda hasar oluştu. Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dış Karakol Binası olarak adlandırılan ve restoran olarak işletilen yapının çatısında çıkan yangına ilk müdahaleyi Saray'da hazır bulunan Milli Saraylar İtfaiye Ekibi gerçekleştirdi. İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı'nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri söz konusu olmadan saat 09.00 itibariyle normal şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. Sabah saatlerinde Topkapı Sarayı'na gelenler girişte yoğunluk oluşturdu. Yangında zarar gören restoranın etrafının ise brandalar ile kapatıldığı görüldü...