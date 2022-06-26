Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Haziran Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralama ve birinci olan yapım!

Reyting sonuçları dün akşam yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranlarını vermek üzere diziseverlerin bilgisine sunuldu. Dün akşam ekrana gelen İçimizdeki Ateş, Şarkılar Bizi Söyler, Balkan Ninnisi, Survivor gibi yapımlar ve filmler birbiriyle yarıştı. Yaz dizisi olarak yayın hayatına yeni başlayan diziler, uzun soluklu yarışma programları ve filmler arasında kıyasıya rekabet oluştu. Peki, 25 Haziran Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünkü sıralama ve birinci olan yapım!