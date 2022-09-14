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Giriş Tarihi: 14.9.2022 07:24

Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Eylül 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Medya gündemini takip edenler reyting sonuçları ile birinci gelen yapımı merak ediyor. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi ertesi gün açıklanıyor. Peki 13 Eylül 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Eylül 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Düne ait reyting sonuçları dizi severlerin gündeminde yer alıyor. Dün akşam Kanal D'de Üç Kız Kardeş yeni sezon ilk bölümüyle hayranlarının karşısına çıktı. Şimdi ise gözler kimin birinci olacağına çevrildi. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

13 EYLÜL 2022 DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olunca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye", 3. sırada ise ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye", 3. sırada ise "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Eylül 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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