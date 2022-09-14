Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Eylül 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Düne ait reyting sonuçları dizi severlerin gündeminde yer alıyor. Dün akşam Kanal D'de Üç Kız Kardeş yeni sezon ilk bölümüyle hayranlarının karşısına çıktı. Şimdi ise gözler kimin birinci olacağına çevrildi. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?