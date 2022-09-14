Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Eylül 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Düne ait reyting sonuçları dizi severlerin gündeminde yer alıyor. Dün akşam Kanal D'de Üç Kız Kardeş yeni sezon ilk bölümüyle hayranlarının karşısına çıktı. Şimdi ise gözler kimin birinci olacağına çevrildi. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Eylül 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olunca haberimizde yer alacaktır.
Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye", 3. sırada ise ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yer aldı.
AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye", 3. sırada ise "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.