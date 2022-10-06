REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 2022: 5 Ekim 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Mükemmel Eşleşme ve O Kız...

Dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Her gün bir önceki güne ait sıralama belli olurken öte yandan Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Mükemmel Eşleşme ve O Kız isimli yapımlar reytinglerdeki rekabetini sürdürüyor. Son haftalarda birçok yapım yeni sezonlarıyla izleyenlerinin karşısına çıkmıştı. Peki, 5 Ekim dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte AB ve TOTAL sıralama ile reyting sonuçları listesi ve detaylar.