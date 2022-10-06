REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 2022: 5 Ekim 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Mükemmel Eşleşme ve O Kız...

Dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Her gün bir önceki güne ait sıralama belli olurken öte yandan Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Mükemmel Eşleşme ve O Kız isimli yapımlar reytinglerdeki rekabetini sürdürüyor. Son haftalarda birçok yapım yeni sezonlarıyla izleyenlerinin karşısına çıkmıştı. Peki, 5 Ekim dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte AB ve TOTAL sıralama ile reyting sonuçları listesi ve detaylar.
5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
Henüz dünün reyting sonuçları açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
Geçtiğimiz haftanın sonuçları ise şöyle;
1 -MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
2 -MASTERCHEF TURKIYE TV8
3 -SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 -ESRA EROL'DA ATV
5 -O KIZ KANAL D
6 -BIR PERI MASALI FOX
7 -ATV ANA HABER ATV
8 -SHOW ANA HABER SHOW TV
9 -CUMHURBASKANI OZEL YAYINI KANAL D
10 -AVANAK APTI (T.S) SHOW TV