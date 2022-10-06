Haberler Yaşam Haberleri REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 2022: 5 Ekim 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Mükemmel Eşleşme ve O Kız...
Giriş Tarihi: 6.10.2022 08:59

REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 2022: 5 Ekim 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Mükemmel Eşleşme ve O Kız...

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama ile gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Mükemmel Eşleşme ve O Kız ekranlara yeni bölümleriyle geldi. Reyting sonuçlarında iyi bir sıralama yakalamak için kıyasıya mücadele eden dizi, film ve programları sıralamadaki yeri medya gündeminin takipçileri tarafından da merak ediliyor. İşte 5 Ekim 2022 reyting sonuçları ve detaylar.

REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 2022: 5 Ekim 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Mükemmel Eşleşme ve O Kız...

Dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Her gün bir önceki güne ait sıralama belli olurken öte yandan Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Mükemmel Eşleşme ve O Kız isimli yapımlar reytinglerdeki rekabetini sürdürüyor. Son haftalarda birçok yapım yeni sezonlarıyla izleyenlerinin karşısına çıkmıştı. Peki, 5 Ekim dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte AB ve TOTAL sıralama ile reyting sonuçları listesi ve detaylar.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 4 Ekim 2022 - Baba, Balkan Ninnisi, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş... Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

Henüz dünün reyting sonuçları açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI 9 MAYIS PAZARTESİ BELLİ OLDU! Dünün reyting sıralaması ile Alparslan, Üç Kuruş, Hakim hangi yapım birinci oldu?

Geçtiğimiz haftanın sonuçları ise şöyle;

1 -MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 -MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 -SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 -ESRA EROL'DA ATV

5 -O KIZ KANAL D

6 -BIR PERI MASALI FOX

7 -ATV ANA HABER ATV

8 -SHOW ANA HABER SHOW TV

9 -CUMHURBASKANI OZEL YAYINI KANAL D

10 -AVANAK APTI (T.S) SHOW TV

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REYTİNG SONUÇLARI LİSTESİ 2022: 5 Ekim 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Mükemmel Eşleşme ve O Kız...
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