''Hangi dizi reyting birincisi oldu?'' sorusu bugün de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Dün akşam yayınlanan diziler arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak konusu oldu. 2 Kasım 2022 Çarşamba akşamı Atv'de Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel, Kanal D'de O Kız, Star Tv'de Gecenin Ucunda, Show Tv'de Hayat Bugün, TRT 1'de Yürek Çıkmazı, TV8'de Tuzak gibi yapımlar ekrana geldi. Bu yapımların arasından hangisi reyting birincisi oldu araştırılıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 2 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları şöyle;