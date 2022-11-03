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Giriş Tarihi: 3.11.2022 07:19

Reyting sonuçları sıralaması belli oluyor! 2 Kasım 2022 Çarşamba dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? O Kız, Gecenin Ucunda, Hayat Bugün, Tuzak...

Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. İzledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Dün akşam Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel, O Kız, Hayat Bugün, Gecenin Ucunda, Tuzak, Yürek Çıkmazı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması…

Reyting sonuçları sıralaması belli oluyor! 2 Kasım 2022 Çarşamba dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? O Kız, Gecenin Ucunda, Hayat Bugün, Tuzak...

''Hangi dizi reyting birincisi oldu?'' sorusu bugün de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Dün akşam yayınlanan diziler arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak konusu oldu. 2 Kasım 2022 Çarşamba akşamı Atv'de Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel, Kanal D'de O Kız, Star Tv'de Gecenin Ucunda, Show Tv'de Hayat Bugün, TRT 1'de Yürek Çıkmazı, TV8'de Tuzak gibi yapımlar ekrana geldi. Bu yapımların arasından hangisi reyting birincisi oldu araştırılıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 2 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları şöyle;

2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

2 Kasım 2022 Çarşamba akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

26 Ekim 2022 Çarşamba akşamı reyting sonuçları Total ve AB sıralaması ise şöyle olmuştu:

TOTAL

1 - Kuruluş Osman

2 - Kuruluş Osman (özet)

AB

1 – Kuruluş Osman

2 - Müge Anlı Ile Tatlı Sert

3 - Kuruluş Osman (özet)

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Reyting sonuçları sıralaması belli oluyor! 2 Kasım 2022 Çarşamba dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? O Kız, Gecenin Ucunda, Hayat Bugün, Tuzak...
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