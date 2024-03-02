Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, dizi ve film yapımcılarıyla yaptığı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. Göktaş, aile yapısını koruma ve güçlendirmeye yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda "Reyting uğruna toplumsal değerleri çiğnemeyelim" çağrısı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Göktaş, Türk aile yapısı, kadına şiddet, çocuğun istismarı gibi toplumsal konuların ele alındığı medya buluşmalarının dördüncüsünü Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in de katılımıyla gerçekleştirdi. Dizi, film yapımcıları ve akademisyenler dahil 40'a yakın ismin katıldığı "Dördüncü Medya Buluşması İstişare Toplantısı"nda ana konu yine ailenin korunması ve güçlendirilmesi oldu. Göktaş'ın toplantıda dizi ve filmleri kültürel diplomasinin ve bir etki kurma yöntemi olarak bilinen "softpower" ın önemli bir unsuru olduğuna dikkat çektiği öğrenildi.Göktaş, "Asla birbirimizin karşısında değiliz. Biz bir paydaş, aileyiz, 'sizbiz' yok. Kamuoyuna beraber hitap ediyoruz. Birçok mesajın ulaştırılmasında dizi ve filmler önemli bir araç" ifadelerini kullandı. İyi niyetle bu konuda bir dengenin bulunabileceğini belirten Göktaş'ın, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bütün yapımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardığı öğrenildi. Dizi ve film yapımcılarının taleplerini dinleyen Göktaş, toplantıda "sıradan bir sahne" olarak nitelendirilen konuların toplumdaki etkisinin çok daha farklı olduğunu belirterek "Reyting uğruna toplumsal değerleri çiğnemeyelim" çağrısını yaptı.